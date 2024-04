Estado do Rio teve 2.673 ações condominiais de janeiro a março deste ano - Freepik

Publicado 29/04/2024 15:23

As ações condominiais no estado chegaram a 2.673 no primeiro trimestre deste ano. Das 11 comarcas analisadas na cidade do Rio, a da capital concentrou 616 processos, dos quais 89,5% são referentes às despesas condominiais. O mais recente estudo do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) tem como base dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



Já os processos envolvendo o aluguel fecharam em 1.795 de janeiro a março, sendo que 320 foram observados na comarca da capital. A pesquisa aponta ainda que 70,8% destas ações são de despejo por falta de pagamento.



Casarão no Humaitá



Casarão tombado no Humaitá está sendo restaurado para funcionar como espaço de uso comum de novo residencial .

O casarão tombado onde funcionou por mais de 80 anos o Colégio Padre Antônio Vieira, no Humaitá, agora faz parte do H.U.M, residencial que a Tao Empreendimentos está lançando no bairro. O novo condomínio tem 92 apartamentos de dois e três quartos com suíte e gardens, de 73 a 129 metros quadrados, além da casa que está sendo restaurada para funcionar como espaço de uso comum do empreendimento. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 130 milhões.