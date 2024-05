Processo seletivo para trainee será de forma remota, com triagem de currículo, testes, dinâmicas e entrevistas - Freepik

Processo seletivo para trainee será de forma remota, com triagem de currículo, testes, dinâmicas e entrevistas

Publicado 01/05/2024 10:57

Hoje, no Dia do Trabalhador, a coluna abre espaço para quem tem até cinco anos de formado e deseja uma oportunidade na construção civil. O grupo MRV&CO abriu processo seletivo para o seu programa de trainee nas diretorias Desenvolvimento Imobiliário, Produção Corporativa, Luggo (proptech voltada para aluguel residencial), Comercial, Crédito e Marketing. Os interessados, de qualquer região do país, podem se inscrever até o dia 8 de maio em traineemrveco.gupy.io/.



De acordo com a empresa, não há restrição em relação à área de formação do curso superior, nem necessidade de fluência em inglês e experiência em posições de liderança. O processo seletivo será de forma remota, com triagem de currículo, testes, dinâmicas e entrevistas com gestores e diretores de cada área. Os aprovados passarão por um programa de formação na sede da MRV&CO, em Belo Horizonte (MG).



Evento traz tendências do setor



Outra dica que tem a ver com qualificação é o Conecta Imobi On The Road, que será realizado pelo Grupo OLX no dia 9 de maio, das 14h às 20h, no Hotel Hilton Copacabana. No encontro, os participantes terão acesso a conteúdos sobre tendências, tecnologias e práticas do mercado imobiliário. A expectativa é reunir cerca de 150 profissionais, entre eles Rafael Nader e Coriolano Lacerda, especialistas do setor no Grupo OLX, Nayara Técia, CEO do Grupo On Brokers, e Isabela Brandt, fundadora da Imobiliária "Casa da Isa".