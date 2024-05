Construtora em Duque de Caxias abre 20 vagas para corretores de imóveis - Freepik

Publicado 03/05/2024 11:15

Para fechar a semana dedicada ao Dia do Trabalho, a dica de hoje é para os corretores de imóveis. A Riviera Construções, com sede em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está com 20 vagas para profissionais que farão parte da equipe interna de Vendas da empresa. É fundamental que o candidato tenha registro do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), documento exigido para o exercício da profissão.



Importante lembrar que a remuneração será por meio de comissões, já que o corretor é um profissional autônomo. Os interessados precisam ter Ensino Médio, morar na região, além de disposição para conquistar uma carreira de sucesso. Os currículos podem ser enviados para comercial@centralparkriviera.com.br.



Qualificação para fazer a diferença



Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), lembra que investir em qualificação é o primeiro passo para fazer a diferença na profissão. “Mantenha-se comprometido, atualizado e focado em oferecer um excelente serviço aos seus clientes”, orienta Moura. Confira 7 dicas do especialista:



1 – Conheça o setor. Esteja atualizado sobre as tendências e as características do mercado imobiliário na sua região. Isso inclui estar ciente dos preços dos imóveis, da demanda e das oportunidades de investimento.



2 – Invista na sua formação. Busque constantemente conhecimento e desenvolvimento profissional. Faça cursos, participe de workshops e esteja atualizado sobre as leis e as regulamentações relacionadas ao mercado imobiliário.



3 – Construa uma rede de contatos. Networking é essencial para o sucesso na profissão de corretor de imóveis. Conecte-se com outros profissionais do ramo, como construtores, advogados e empresas de financiamento imobiliário. Além disso, mantenha uma boa relação com seus clientes e fique atento às oportunidades de indicações.



4 – Desenvolva habilidades de negociação. Como corretor de imóveis, você precisa ser um bom negociador. Desenvolva técnicas de comunicação eficaz, seja persuasivo, ouça as necessidades do cliente e seja capaz de apresentar soluções personalizadas.



5 – Utilize as tecnologias disponíveis. Aproveite as ferramentas e as plataformas digitais para tornar seu trabalho mais eficiente e alcançar um maior número de clientes. Use redes sociais, websites e aplicativos móveis para divulgar seus imóveis e se comunicar com os clientes.



6 – Seja ético e transparente. Construa uma reputação sólida baseada na honestidade e na transparência. Cumpra com as leis e com as regulamentações do setor e sempre coloque os interesses do cliente em primeiro lugar.



7 – A profissão de corretor de imóveis pode ser desafiadora e competitiva. É necessário ter perseverança e disciplina para enfrentar os obstáculos e seguir em frente mesmo em tempos difíceis.