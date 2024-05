Preço médio do metro quadrado para venda no Rio de Janeiro chegou a R$ 10.048 em abril - Freepik

Preço médio do metro quadrado para venda no Rio de Janeiro chegou a R$ 10.048 em abrilFreepik

Publicado 07/05/2024 19:20 | Atualizado 07/05/2024 19:25

A venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras registrou um avanço de 0,66% em abril, o que representa uma discreta aceleração dos valores na comparação com o resultado de março que foi de 0,64%. Segundo o Índice FipeZap, a maior valorização foi verificada em unidades com um e três quartos, 0,52%, contra 0,43% em imóveis de dois quartos. Do total de cidades monitoradas pelo indicador, 46 tiveram alta mensal, com destaque para Curitiba (2,18%), João Pessoa (1,52%) e Maceió (1,40%). Já no Rio de Janeiro, a valorização foi de apenas 0,18%, com o preço médio do metro quadrado (m²) chegando a R$ 10.048 no mês analisado.

No recorte que analisa apenas os valores no Rio de Janeiro, o Leblon ficou em primeiro lugar com o m² fechando abril em R$ 22.944. Em seguida, apareceram Ipanema (R$ 21.692/m²); Lagoa (R$ 16.428/m²); Barra da Tijuca (R$ 12.781/m²); Botafogo (R$ 12.274/m²); Copacabana (R$ 11.508/m²); Flamengo (R$ 11.132/m²); Laranjeiras (R$ 10.125/m²); Recreio dos Bandeirantes (R$ 7.485/m²) e Tijuca (R$ 6.795/m²).