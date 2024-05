Móvel de acrílico pode ser adaptado para locais externos desde que tomados os devidos cuidados - Léo Acrílicos

Publicado 06/05/2024 17:39

A criatividade é a palavra de ordem quando o assunto é decoração. No jardim, por exemplo, que é um espaço onde a natureza é o elemento principal, uma dica é investir em móveis de acrílico. "O material oferece uma opção versátil e elegante para quem busca criar um ambiente ao ar livre que seja funcional", afirma Leonardo Vigolo, diretor Financeiro da Léo Acrílicos. Mesmo sendo utilizados em espaços internos, os móveis feitos com este material podem ser adaptados para locais externos desde que tomados os devidos cuidados.



De acordo com Vigolo, é fundamental protegê-los do calor excessivo e da exposição direta ao sol para garantir a durabilidade. Ele lembra ainda que manter as peças em boas condições ao ar livre exige atenção especial. "Recomendamos uma limpeza regular com água fria ou morna e uma flanela suave para remover sujeiras típicas do jardim, como terra e folhas", indica o diretor.

Evento sobre energia solar

A Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) vai promover nesta quinta-feira, dia 9, a partir das 14h, um debate no Teatro Renaissance, em São Paulo, sobre a maior abertura do Ambiente de Contratação Livre (ACL), o chamado mercado livre de energia elétrica. A iniciativa também vai abordar a participação e o potencial da fonte solar para a transição energética no país. Inscrições em mercadolivreabsolar.org.br. A edição presencial custa R$ 740 (segundo lote) e a digital será disponibilizada gratuitamente a partir do dia 14 de maio.