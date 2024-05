Empresários do setor imobiliário já arrecadaram mais de R$ 1,1 milhão para ajudar a população do Rio Grande do Sul - Freepik

Empresários do setor imobiliário já arrecadaram mais de R$ 1,1 milhão para ajudar a população do Rio Grande do SulFreepik

Publicado 08/05/2024 18:49

O momento é de muita atenção e de solidariedade para ajudar a população do Rio Grande do Sul (RS) afetada pelas fortes chuvas. E o mercado imobiliário também está fazendo a sua parte. Para se ter ideia, associados da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) já conseguiram angariar mais de R$ 1,1 milhão que estão sendo direcionados para a distribuição às vítimas. “É fundamental que empresários, cidadãos e entidades se unam diante dessa crise. Este gesto de generosidade é crucial, e a mobilização de todo o Brasil é essencial para ajudar o povo gaúcho”, ressalta Luiz França, presidente da entidade.

No Rio de Janeiro, construtoras estão engajadas no recolhimento de água, alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas de cama e produtos de limpeza e higiene pessoal que serão enviados para quem mais precisa. É o caso da Fernandes Araujo Participações. As doações podem ser entregues na portaria do Barra Tower (Avenida das Américas, 8.445, Barra da Tijuca). Já a Avanço Realizações Imobiliárias está recebendo as contribuições no seu estande de vendas (Avenida Senador Danton Jobim, 620, condomínio Santa Lúcia, Barra da Tijuca). Contamos com a sua ajuda!