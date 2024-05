Oportunidades para obra no Recreio são para ladrilheiros, carpinteiros e armadores - Freepik

Oportunidades para obra no Recreio são para ladrilheiros, carpinteiros e armadoresFreepik

Publicado 13/05/2024 18:45

Abrindo a semana com oportunidades para quem deseja trabalhar na construção civil, a Emccamp Residencial abriu 14 vagas para obra no Recreio dos Bandeirantes. São 10 para ladrilheiros, duas para carpinteiros e duas para armadores, podendo ser empreiteiros ou contratação via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os interessados precisam entrar em contato pelo telefone (21) 97414-6686.

Decorado inteligente na Barra

Condomínio na Barra da Tijuca recebe apartamento decorado inteligente Divulgação

A Carvalho Hosken vai lançar neste sábado, dia 18, a partir das 10h, o decorado inteligente do condomínio Elos, no bairro planejado Ilha Pura, na Barra da Tijuca. A unidade de três quartos conta com armários automatizados na varanda, sala e suíte que recebem comando de voz. Além da abertura do decorado, a programação inclui atividades de saúde e bem-estar e test drive em um modelo de carro elétrico.