Setor de materiais de construção espera crescer 2% no faturamento de 2024

Publicado 10/05/2024 18:41

O faturamento das indústrias de material de construção no país registrou alta de 1,7% em abril, na comparação com o mesmo período de 2023. Já em relação ao mês anterior, o resultado ficou praticamente estável, com uma leve queda de 0,1%. Os dados são de pesquisa da Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção), elaborada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A expectativa da associação para este ano é de um avanço de 2% no faturamento total ante 2023. Na avaliação de Rodrigo Navarro, presidente da Abramat, apesar dos desafios para a retomada do crescimento da economia, como as incertezas em relação à desoneração da folha de pagamento e os desdobramentos da Reforma Tributária, o segmento continua acreditando em um avanço sustentável. “Para tanto, é fundamental a implementação efetiva de programas como o Minha Casa, Minha Vida, PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), Nova Indústria Brasil e a retomada das obras de infraestrutura. Também continuamos participando, ativamente, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Governo Federal, com objetivo de priorizar ações importantes para nosso setor, como o aumento da intensidade ao combate à falta de conformidade técnica e fiscal", comenta Navarro.