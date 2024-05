Leilão oferece 175 imóveis em todo o país com descontos de até 56% - Freepik

Publicado 14/05/2024 16:18

O banco Santander, em parceria com a Frazão Leilões, vai promover nesta quarta-feira, dia 15, às 11h, um leilão online com 175 imóveis em todo o país. Os lances começam em R$ 41,4 mil e os descontos podem chegar a 56%. As condições de pagamento variam de acordo com cada imóvel, podendo ser à vista ou financiado em até 420 meses. Entre as oportunidades está uma casa na cidade de Santa Maria da Vitória (Bahia). O lance inicial é de R$ 112.500 para um imóvel avaliado em R$ 256 mil, o que representa um abatimento de 56%. A propriedade está em terreno com 318 metros quadrados (m²) e tem área construída de 245 m².

Já no Rio de Janeiro, uma das opções é uma casa em São Gonçalo de 49 m² de área construída e terreno de 360 m². A unidade está avaliada em R$ 92 mil e tem lance inicial de R$ 41.400, redução de 55%. Os lances podem ser dados em frazaoleiloes.com.br. A coluna costuma lembrar que, neste tipo de negociação, a maioria das unidades está ocupada e que a desocupação deverá ser feita pelo arrematante. Outra dica importante é ler com atenção o edital, pois este documento traz todas as condições para quem deseja arrematar um imóvel.