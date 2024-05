Durante o calor intenso, é importante fazer manutenções periódicas no ar-condicionado, como limpeza dos filtros, condensadores e serpentinas - Freepik

Durante o calor intenso, é importante fazer manutenções periódicas no ar-condicionado, como limpeza dos filtros, condensadores e serpentinasFreepik

Publicado 17/05/2024 17:54

Com as altas temperaturas típicas do Rio de Janeiro, a procura por assistência técnica em ar-condicionado aumentou 92,7% no estado, entre 28 de abril e 4 de maio, na comparação com a semana anterior. Já analisando abril deste ano com o mesmo período de 2023, o avanço foi de 61%, de acordo com pesquisa do aplicativo de serviços GetNinjas. Para que este aparelho funcione de forma eficiente, evitando gastos desnecessários, Hudson Souza, técnico da área de Refrigeração e especialista em Ar-condicionado Split e Câmara Frigorífica do aplicativo, tem algumas dicas:

Manutenção regular. Durante o calor intenso, é importante realizar manutenções periódicas nos aparelhos de ar-condicionado e refrigerador, o que inclui limpeza dos filtros, condensadores e serpentinas. Isso porque a sujeira acumulada pode reduzir a eficiência do ar-condicionado, aumentar o consumo de energia e comprometer a qualidade do ar interior.

Controle da temperatura e ventilação. Nos dias mais quentes é tentador baixar a temperatura do ar-condicionado ao mínimo para se refrescar rapidamente. No entanto, isso pode sobrecarregar o sistema e aumentar os custos de energia. Em vez disso, defina uma temperatura confortável e mantenha a ventilação adequada nos ambientes, garantindo uma circulação de ar saudável. O ideal é manter a temperatura entre 20º e 24º. Já para o refrigerador, verifique se a temperatura está ajustada corretamente para manter os alimentos frescos e seguros.

Atenção aos sintomas de problemas. Fique atento a ruídos incomuns, vazamentos de água, mau cheiro ou temperatura inconsistente. Ignorar os sinais pode levar a danos mais sérios e até mesmo à necessidade de substituição, resultando em custos adicionais.