Programa Minha Casa, Minha Vida teve 126.695 unidades vendidas no acumulado de 12 meses - Freepik

Programa Minha Casa, Minha Vida teve 126.695 unidades vendidas no acumulado de 12 mesesFreepik

Publicado 16/05/2024 19:42 | Atualizado 16/05/2024 19:44

A venda de novos imóveis no país chegou a 173.352 unidades, avanço de 40,4% no acumulado de 12 meses, encerrados em fevereiro, de acordo com o indicador Abrainc-Fipe. Segundo o estudo, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o resultado foi o melhor da série iniciada em 2014.

Analisando por segmento, o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) registrou alta tanto na quantidade de unidades vendidas, 126.695 (54,7%) quanto no valor total de vendas ao longo do período, R$ 28,4 bilhões (66,1%). Outro ponto observado pelo levantamento indicou um crescimento de 49,2% no valor de venda dos lançamentos (R$ 23,2 bilhões).

O nicho de Médio e Alto Padrão (MAP) permaneceu com bom desempenho: foram 44.007 unidades comercializadas (14,1%) e R$ 22,2 bilhões em valor de vendas (21,9%). Já o valor total lançado nos 12 meses chegou a R$ 18,6 bilhões (11,5%). De acordo com a pesquisa, atualmente, a duração dos estoques está em 15 meses, ante os 24 registrados no início de 2023. Na avaliação da Abrainc, este resultado mostra que os estoques voltaram a níveis saudáveis, o que permite a volta dos lançamentos.

"Com a perspectiva de novas reduções da Selic (taxa básica de juros) ao longo do ano, esperamos um aumento nas vendas de imóveis tanto para aquisição da casa própria como para investimento, potencializando sua atratividade. Esperamos que esse ciclo de queda se mantenha, beneficiando não apenas o setor imobiliário com financiamentos mais acessíveis, mas também contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país", comenta Luiz França, presidente da Abrainc.