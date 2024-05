Despesas como IPTU e condomínio não devem ser incluídas na declaração; apenas os valores dos aluguéis devem ser informados - Freepik

Despesas como IPTU e condomínio não devem ser incluídas na declaração; apenas os valores dos aluguéis devem ser informadosFreepik

Publicado 21/05/2024 16:49 | Atualizado 21/05/2024 16:49

O prazo para entregar o Imposto de Renda (IR) vai terminar no dia 31 de maio e a dica é não deixar para a última hora. Isso porque quem entrega depois da data está sujeito a multas, além de penalidades como a inclusão na malha fina. E se você aluga, compra ou vende um imóvel também precisa prestar contas à Receita. Para ajudar nesta tarefa, a coluna traz hoje as principais questões referentes à locação, respondidas por Andreia Vellido, gerente Tributário da plataforma QuintoAndar. Ela lembra que todos os anos há mudanças no IR, principalmente na declaração de imóveis. “Para evitar problemas, é fundamental que toda pessoa elegível à declaração reúna toda a documentação e a preencha com cuidado e antecedência. É recomendado contar com um contador de confiança para auxiliar, se possível”, recomenda Andreia. Confira:

1 - Sou inquilino, como declarar meus gastos com aluguel?

O melhor caminho para o inquilino é solicitar do locador seu informe de rendimentos para que as despesas de locador e inquilino sejam correspondentes. Reforçamos que é altamente recomendável o apoio de um profissional de contabilidade para auxiliar ou executar esse processo.

2 – Além do aluguel, devo declarar outras despesas do imóvel no Imposto de Renda?

Despesas como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa de condomínio não devem ser incluídas na declaração; apenas os valores referentes aos aluguéis devem ser informados.

3 - Fiz adaptações estéticas no apartamento que moro de aluguel. Preciso declará-las à Receita?

Apenas obras ou reformas estruturais devem ser declaradas, porém, segundo a Lei do Inquilinato, essas reformas devem ser custeadas pelo locador do imóvel. Dessa forma, ele é responsável por incluí-las na declaração à Receita.

4 – O imóvel é alugado para mais de uma pessoa. Como declarar o valor no Imposto de Renda?

Cada inquilino precisa declarar sua parte proporcional do aluguel no IR. Para isso, é importante ter os valores corretos do que foi pago durante o ano e a proporção que cada um contribuiu. Na declaração, o valor total do aluguel é dividido pelo número de inquilinos. Manter uma comunicação clara entre os inquilinos e guardar os comprovantes de pagamento são passos essenciais para evitar problemas fiscais.