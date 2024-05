Presença de animais nos condomínios faz parte da programação de encontro gratuito para síndicos na Tijuca - Freepik

Presença de animais nos condomínios faz parte da programação de encontro gratuito para síndicos na TijucaFreepik

Publicado 20/05/2024 17:52 | Atualizado 20/05/2024 17:53





O encontro gratuito, organizado pela Cipa Administradora e pelo Grupo DM, também vai trazer palestras sobre segurança, sustentabilidade e imposto de renda. “Escolhemos assuntos que estão sempre em pauta nas pesquisas que fazemos com os síndicos que são relevantes para uma administração eficaz”, afirma Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Cipa. Inscrições em Os síndicos da Tijuca terão a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas sobre a presença de animais nos condomínios, assunto que costuma gerar muita polêmica. O tema faz parte da programação do Café Expo Síndico 2024, que acontecerá no dia 29 de maio, quarta-feira, a partir das 8h30, no Tijuca Tênis Clube.O encontro gratuito, organizado pela Cipa Administradora e pelo Grupo DM, também vai trazer palestras sobre segurança, sustentabilidade e imposto de renda. “Escolhemos assuntos que estão sempre em pauta nas pesquisas que fazemos com os síndicos que são relevantes para uma administração eficaz”, afirma Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Cipa. Inscrições em www.eventbrite.com.br/e/cafe-expo-sindico-cipa-tickets-884344597497?discount=CipaVip2024%40

Ateliê de arte e arquitetura

A Cerâmica Strufaldi vai abrir no dia 20 de junho um ateliê no CasaShopping que será dedicado à arte e à arquitetura. O espaço, na Barra da Tijuca, tem como objetivo oferecer imersões criativas e fomentar o mundo do design por meio de conexões inspiradoras para profissionais e estudantes. A ideia da empresa é que o ateliê também seja um ponto de encontro para os profissionais receberem seus clientes, apresentando na prática os produtos da marca.