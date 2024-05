Prefeito Eduardo Paes entregou a Carlos Fernando de Carvalho, no último sábado, o título de Cidadão Benemérito do Município do Rio de Janeiro - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 28/05/2024 13:34

Carlos Fernando de Carvalho, presidente do Conselho da Carvalho Hosken, completa hoje 100 anos de uma história que se une ao desenvolvimento da cidade, em especial da Barra da Tijuca. O engenheiro tem dedicado mais de 70 anos a projetos que tornaram a região conhecida como a “Miami carioca” por criar um estilo próprio de viver e morar com os bairros planejados Rio2, Península, Cidade Jardim e Ilha Pura, além do Centro Metropolitano e do hotel Hilton Barra.

Acompanhando de perto o dia a dia da empresa, que hoje é liderada por seu filho Carlos Felipe de Carvalho, o empresário está atento ao futuro e aos projetos atuais, entre eles os lançamentos do Grand Quartier, no último terreno do Rio2, em parceria com o Grupo Patrimar, que rendeu o Prêmio Ademi 2023; e o Claris Casa & Clube, em parceria com a Tegra Incorporadora, no Parque das Rosas, na Barra da Tijuca.

As homenagens a Dr. Carlos, como é respeitosamente chamado, acontecem desde o último sábado quando houve uma missa em ação de graças do Padre Jorjão no Hilton Barra. A cerimônia contou com as presenças do prefeito Eduardo Paes, que entregou ao engenheiro o título de Cidadão Benemérito do Município do Rio de Janeiro, título concedido pela Câmara dos Vereadores, de outras autoridades, além de familiares, amigos e parceiros de negócios.