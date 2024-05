Para o bem-estar dos pets em casa, é importante priorizar a luz natural - Freepik

Publicado 31/05/2024 17:48

Você sabia que o tipo de luz da casa pode ter relação com o bem-estar do seu pet? Afinal, os animais de estimação estão cada vez mais presentes nos lares brasileiros, sendo parte importante da família. Por isso, se o seu bichinho anda mais agitado, estressado ou dormindo mal, a dica é prestar a atenção na iluminação dos ambientes.

Segundo especialistas da Yamamura, loja de iluminação, assim como nós seres humanos, cães e gatos também utilizam a luz natural para regular todas as suas atividades. Vale então priorizar esse tipo de luz, ampliando o contato do pet com as áreas externas da casa ou mantendo as cortinas e as janelas abertas para que ele tenha contato com as diferentes fases do dia.

No caso da iluminação artificial, ou seja, por meio de lâmpadas e peças diversas, é importante que elas simulem a luz natural. Para isso, escolha produtos que promovam a luz difusa e indireta, além de iluminarem o ambiente de forma homogênea. Outra recomendação é usar opções que permitam regular a intensidade para uma melhor adaptação ao período noturno.

Por outro lado, evite luzes muito brilhantes ou focais, pois podem danificar a visão dos animais de estimação. Outro cuidado é com os artigos de iluminação que piscam muito porque podem causar picos de estresse e desregular o sono dos pets. Além disso, importante lembrar que luminárias com fios longos e aparentes também não são indicadas para quem tem bichinhos, já que há risco de mordê-las ou arranhá-las no meio da brincadeira, danificando a peça e podendo até causar choques. Para evitar problemas, escolha peças de iluminação que fiquem mais altas, como trilhos com spots, pendentes, plafons e arandelas, especialmente nas versões de embutir.