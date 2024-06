Consertos de eletrodomésticos chegaram a cerca de 20 mil, de acordo com seguradora - Freepik

Publicado 03/06/2024 18:39

Com mais tempo em casa por conta do home office ou do trabalho híbrido, os chamados de seguro residencial cresceram no país. Na Bradesco Seguros, por exemplo, o avanço foi de 56% de janeiro a março, na comparação com o mesmo período de 2023, totalizando 135,5 mil solicitações. De acordo com a seguradora, os serviços mais pedidos foram de encanador e eletricista, que, somados, atingiram quase 60 mil no primeiro trimestre. Outra curiosidade da pesquisa foi o aumento dos chamados para consertos de eletrodomésticos (linha branca), que chegou a cerca de 20 mil.

Mostra Atrás do Vidro na Barra

Mobiliário estará em cinco ambientes virtuais e físicos da mostra Atrás do Vidro, na Barra da Tijuca Divulgação

A Breton, de mobiliário nacional, fará uma preview da sua coleção I am Breton Brasil nesta terça-feira, dia 4, a partir das 11h, no CasaShopping (Barra da Tijuca). As peças estarão em cinco ambientes virtuais e físicos, projetados por arquitetos que fazem parte da mostra Atrás do Vidro, que será aberta ao público na quarta, dia 5. Ana Paula Iespa, da Prosperar, assina o evento.