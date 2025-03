Empresas abrem seleção para corretores de imóveis no Rio de Janeiro - Freepik

Empresas abrem seleção para corretores de imóveis no Rio de JaneiroFreepik

Publicado 25/03/2025 21:20 | Atualizado 25/03/2025 21:21

Se você é corretor de imóveis, a coluna traz hoje algumas oportunidades no Rio. A MRV, por exemplo, está credenciando profissionais para reforçar e auxiliar o time comercial. Entre os requisitos estão ter Ensino Médio completo, vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, espírito empreendedor, perfil com iniciativa e comprometimento com o negócio. Os credenciados farão prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra do imóvel. Inscrições por meio do mrv.com.br/quero-vender ou por WhatsApp (31) 99152-1249.

Na JB Andrade Imóveis, são 10 vagas para trabalhar na sede da empresa no Jardim Oceânico (Avenida Fernando Matos, 300, lojas E e F, Barra da Tijuca). Para participar do processo seletivo, é preciso ter experiência com vendas de imóveis de alto padrão na Barra. Os currículos podem ser enviados até o dia 31 de março para marketing@jbandrade.com.br.

Já o Grupo On Brokers seleciona corretores de imóveis para a nova loja no Recreio dos Bandeirantes, na Avenida Gláucio Gil, 645. As oportunidades são voltadas para profissionais apaixonados por vendas, com foco em experiência e atendimento especializado. É necessário querer e ter familiaridade com redes sociais e disposição para se destacar no novo formato de corretagem digital. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 98402-7070 e preencher o formulário de inscrição. A seleção vai até o dia 11 de abril.

A coluna sempre reforça que, para atuar no ramo, é obrigatório ter registro no Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Boa sorte!