Publicado 10/10/2023 17:21

Nesta segunda-feira (9), a deputada estadual Franciane Motta pediu para se desfiliar do partido União Brasil. Na petição, a parlamentar alega justa causa por conta de um suposto “desvio do programa partidário”, porque o União Brasil em Saquarema foi entregue ao grupo político do ex-prefeito e atual secretário de Educação, Antônio Peres.

Ainda no documento, além de alegar “discriminação política pessoal”, Franciane aponta uma mudança substancial do programa defendido por ela. “O Partido alterou seu alinhamento político, passando de opositor a aliado da Prefeita da Cidade de Saquarema, tornando a permanência da Requerente no partido inviável, eis que a Requerente é uma das principais críticas e opositoras ao atual Governo”, diz um trecho.

A expectativa da turma aos pés da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth é que o pedido da deputada não prospere, porque o entendimento do TRE é que pretensão de candidatura futura não configura desvio do programa partidário. Mas ainda não se sabe o que vai sair disso.