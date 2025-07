Prefeito mantém posicionamento - Reprodução/Rede social

Publicado 24/07/2025 18:59 | Atualizado 24/07/2025 18:59

Cabo Frio - "PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO PODE SER OBJETO DE INVASÃO"



O clima de tensão em Cabo Frio, desde esta quarta-feira (23), teve seu auge nesta quinta-feira (24), quando uma disputa de território chegou ao fim, quando a Prefeitura cumpriu a ordem judicial O clima de tensão em Cabo Frio, desde esta quarta-feira (23), teve seu auge nesta quinta-feira (24), quando uma disputa de território chegou ao fim, quando a Prefeitura cumpriu a ordem judicial de reintegração de posse do imóvel ocupado pelo movimento Inês Etienne Romeu, no Itajuru, região central da cidade. O espaço vinha sendo usado para acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e o movimento afirma que cumpre uma função social importante. No entanto, o prefeito, Dr Serginho (PL), lembrou que o local - avaliado em cerca de R$ 1 milhão - se trata de patrimônio público e foi desapropriado com o objetivo de ampliar o parque histórico municipal e preservar a área. Além disso, segundo a Prefeitura, "a pauta do acolhimento de mulheres é de extrema relevância e já vem sendo atendida de forma adequada em equipamentos públicos estruturados e preparados para esse fim". Vale lembrar, que o mesmo grupo fez uma manifestação na Conferência de Políticas para Mulheres, que aconteceu no início da semana, o que não foi o suficiente para mudanças de posicionamento.



UTILIDADE PÚBLICA



Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (23), o prefeito Dr. Serginho explicou a ação afirmando que se trata de uma ocupação irregular. De acordo com o gestor cabo-friense, o imóvel — situado ao lado da Fonte do Itajuru — foi adquirido por R$ 1 milhão com recursos públicos, declarado de utilidade pública e teve o processo de desapropriação iniciado ainda antes da gestão do ex-prefeito José Bonifácio (in memoriam). A intenção, segundo ele, é ampliar a área do parque. "Não podemos permitir que um espaço público, conquistado com o dinheiro do contribuinte, seja apropriado por um pequeno grupo em prejuízo da coletividade. Nós vamos garantir que esse parque seja, de fato, um espaço democrático, acessível e digno para toda a população e para os turistas que visitam nossa cidade", acrescentou Serginho.

Integrantes seguiram para a Praça Tiradentes Reprodução/Rede social



NA PRAÇA TIRADENTES



Após o término da desocupação da casa onde funcionava o movimento Inês Etienne Romeu, os integrantes seguiram para a Praça Tiradentes, onde fica a sede da Prefeitura. Levaram junto os pertences que estavam na casa, como cadeiras, mesas, algumas roupas, colchonete. E não pareciam dispostos a sair. É aguardar pra ver. A publicação chegou a ser compartilhada pelos deputados federais Glauber Braga e Talíria Petrone, ambos do PSOL.