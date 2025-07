Ex-deputado Paulo Melo - Reprodução

Ex-deputado Paulo Melo Reprodução

Publicado 25/07/2025 14:27 | Atualizado 25/07/2025 14:56

Saquarema - O ex-deputado estadual Paulo Melo foi um dos alvos da operação deflagrada pelo GAECO/MPRJ, nesta sexta-feira (25), "Sete da Sorte", que cumpre mandados de busca e apreensão no município de Saquarema. A investigação é sobre um suposto esquema de exploração de caça-níqueis e lavagem de dinheiro.



Conhecido na política fluminense, Paulo Melo exerceu mandatos na Alerj e já ocupou cargos de destaque durante sua trajetória política.



Paulo Melo teve sua carreira marcada por ampla influência na Região dos Lagos, especialmente em Saquarema, onde também mantém relações empresariais. Além do ex-deputado, um empresário do ramo de bares na região também é alvo da investigação.



Segundo as investigações do Ministério Público, Melo teria atuado no arrendamento dessas máquinas para diversos estabelecimentos comerciais da cidade.



O ex-deputado Paulo Melo já foi alvo de outras investigações ao longo de sua carreira política.



As diligências continuam em andamento com o objetivo de coletar documentos, aparelhos eletrônicos e outras provas que possam esclarecer a atuação dos investigados no suposto esquema.



O QUE DIZ PAULO MELO



Em nota, Paulo Melo afirmou ter sido surpreendido com a ação do Ministério Público e que só tomou conhecimento do conteúdo das investigações após a repercussão na imprensa. “Hoje eu fui surpreendido com o Ministério Público, com uma autorização judicial, para fazer uma busca e apreensão na minha casa. Na hora, sinceramente, nem sabia do que se tratava. Mais tarde, vendo os noticiários, tomei conhecimento de que se tratava de um processo de caça-níquel”, declarou.



Ele divulgou também um vídeo se posicionando sobre a ação do MP (veja ao fim da matéria).



O ex-parlamentar negou qualquer relação com o setor de jogos ilegais e atribuiu a investigação a uma possível perseguição política. "Tenho mais de 35 anos de vida pública, nunca tive qualquer contato, jamais tive qualquer aproximação com qualquer pessoa que trabalha e que explora essa área. Esse processo se dá em virtude de denúncias vinculadas na internet por adversários meus".



Paulo Melo também questionou a motivação de parte das diligências. Segundo ele, uma das pessoas que também teve endereços vistoriados durante a operação teria vínculos políticos com seu principal adversário em Saquarema. "Pude observar que, dentre as pessoas que tiveram outras buscas, um foi candidato a vereador do lado do meu maior adversário político de Saquarema, e que usou toda a estrutura a favor de sua campanha", afirmou.



Apesar das críticas ao Ministério Público, o ex-deputado disse confiar na Justiça e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. "Confio plenamente na lisura do Ministério Público e estou à disposição da Justiça para qualquer tipo de esclarecimento. Fico com a certeza de que nada será provado. É impossível qualquer tipo de prova, já que não existe qualquer ligação".