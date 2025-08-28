Prefeito Marcelo Magno (PL), vereador Leniel Borel (PP) e Felipe Pampolha - Ascom

Publicado 28/08/2025 15:31

Arraial do Cabo - REDE INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), recebeu nesta quinta-feira (28), em seu gabinete, o vereador do Rio de Janeiro, Leniel Borel (PP), conhecido por sua atuação em defesa de políticas voltadas para crianças e adolescentes. Também estiveram presentes o vice-prefeito cabista, Diego Silveira (MDB), o empresário Felipe Pampolha e os secretários municipais de Educação, Bernardo Alcântara, e de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, Ramon Plácido. O encontro teve como foco a proteção integral da criança e do adolescente, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e boas práticas já implementadas em outros municípios. Na reunião, foram discutidas estratégias para construção de uma rede intersetorial de proteção, envolvendo saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e segurança pública, além da possibilidade de criação de estruturas inovadoras para as crianças e adolescentes do município.

PRIORIDADE DE DIREITOS E MAIOR VISIBILIDADE



Segundo Leniel Borel, "a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente precisa estar refletida nas ações de cada município. Nossa missão é garantir que nenhuma criança seja invisível e que cada adolescente tenha oportunidades de desenvolvimento seguro e saudável". Felipe Pampolha destacou a importância de ampliar a visibilidade dessa agenda. "Como empresário, acredito que temos a responsabilidade de usar nossa força para fortalecer pautas urgentes como essa. É fundamental dar visibilidade e apoiar iniciativas que garantam proteção e futuro digno para nossas crianças e adolescentes". Marcelo Magno manifestou interesse em aprofundar parcerias institucionais. "É importante buscar avanços e avaliar propostas que fortaleçam a proteção da infância e adolescência no nosso município, sempre buscando o compromisso com um futuro mais justo, seguro e inclusivo", completou o prefeito cabista.