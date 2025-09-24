Serginho acompanhando os atendimentos pelo painel e pessoalmente na UPAReprodução
A plataforma também envia mensagens via WhatsApp para os pacientes avaliarem o atendimento recebido. As respostas, segundo o prefeito, são analisadas diretamente por sua equipe, que observa desde a qualidade do tratamento até as condições físicas da unidade. “Isso nos permite corrigir falhas, valorizar quem faz bem e afastar quem não cumpre". Ele já identificou, por exemplo, médico que recebia R$ 8 mil e fazia apenas sete atendimentos por mês. "Já foi pro olho da rua”, relatou.
Outra funcionalidade do sistema é o mapeamento dos horários de pico nas emergências, recurso que facilita o planejamento da rede e aumenta a eficiência do serviço.
Fiscalização de perto
Além do monitoramento digital, o prefeito segue pessoalmente nas unidades para verificar a rotina do atendimento. A última fiscalização mostrou avanços em comparação com inspeções anteriores. Na UPA do Parque Burle, a espera que já foi de 1h30 caiu para apenas 20 minutos. Em Tamoios, no entanto, a situação ainda preocupa: a fila de atendimento chega a duas horas, o que motivou uma nova cobrança do prefeito à direção local.
No fim da tarde, Serginho esteve novamente na UPA, onde valorizou os servidores, citando nominalmente os profissionais em serviço, e conversou com pacientes que elogiaram a melhora no atendimento. O prefeito ainda tomou um café no quiosque da unidade e prometeu ao proprietário a instalação de um espaço adequado para funcionamento durante as obras.
