Renata Cristiane
O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), voltou a reforçar nesta quarta-feira (24) a aposta da gestão na tecnologia como ferramenta para otimizar o atendimento da rede municipal de saúde. Em novo vídeo divulgado nas redes, Serginho destacou que o sistema implantado pela Prefeitura permite acompanhar em tempo real a produtividade de cada unidade e de cada profissional. “Quem trabalha de verdade aparece, quem não produz também. E quem não quiser se adaptar pode pedir para sair — é mais digno do que boicotar”, afirmou.

A plataforma também envia mensagens via WhatsApp para os pacientes avaliarem o atendimento recebido. As respostas, segundo o prefeito, são analisadas diretamente por sua equipe, que observa desde a qualidade do tratamento até as condições físicas da unidade. “Isso nos permite corrigir falhas, valorizar quem faz bem e afastar quem não cumpre". Ele já identificou, por exemplo, médico que recebia R$ 8 mil e fazia apenas sete atendimentos por mês. "Já foi pro olho da rua”, relatou.

Outra funcionalidade do sistema é o mapeamento dos horários de pico nas emergências, recurso que facilita o planejamento da rede e aumenta a eficiência do serviço. 


Fiscalização de perto

Além do monitoramento digital, o prefeito segue pessoalmente nas unidades para verificar a rotina do atendimento. A última fiscalização mostrou avanços em comparação com inspeções anteriores. Na UPA do Parque Burle, a espera que já foi de 1h30 caiu para apenas 20 minutos. Em Tamoios, no entanto, a situação ainda preocupa: a fila de atendimento chega a duas horas, o que motivou uma nova cobrança do prefeito à direção local.

No fim da tarde, Serginho esteve novamente na UPA, onde valorizou os servidores, citando nominalmente os profissionais em serviço, e conversou com pacientes que elogiaram a melhora no atendimento. O prefeito ainda tomou um café no quiosque da unidade e prometeu ao proprietário a instalação de um espaço adequado para funcionamento durante as obras.