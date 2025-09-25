Rodolfo Jotha, Thiago Ribeiro, Gilcimar Vale, Júnior Arruda, Fernando Costa e Luciano Silva - Ascom

Publicado 25/09/2025 17:55 | Atualizado 25/09/2025 17:58

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia participou de uma reunião, na quarta-feira (25), na sede da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR RJ), em que foram discutidas as diretrizes e o calendário oficial de eventos turísticos do estado. Os secretários de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, representaram o município. O encontro teve como objetivo alinhar as atividades municipais com as programações estaduais para garantir uma promoção mais eficaz do turismo fluminense e uma maior integração entre as cidades da região.



O assessor da Secretaria Municipal de Agricultura, Gilcimar Vale, o assessor especial da SETUR RJ, Júnior Arruda, o chefe de gabinete, Fernando Costa, e o diretor da TV Alerj, Luciano Silva, também participaram da reunião. O encontro também permitiu que o município compartilhasse suas iniciativas e eventos de sucesso, buscando maior visibilidade para a região.

De acordo com o secretário Rodolfo Jotha, a presença de São Pedro da Aldeia no calendário estadual reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do turismo e a geração de empregos e renda para a população local. “Estar alinhado com o calendário do estado é fundamental para potencializarmos o turismo em nosso município. As parcerias com o governo do estado são essenciais para atrair visitantes e fortalecer a economia local. A reunião foi uma oportunidade valiosa para apresentarmos as potencialidades de São Pedro da Aldeia e garantir nossa presença nas principais ações do setor”, afirmou.

“A visita teve o objetivo principal para buscar novos apoios aos próximos eventos da cidade e agradecer o apoio ao grande evento que foi a Cavalgada da Independência, graças a Secretaria de Turismo e Cultura (Funarj) do Estado, conseguimos fazer um evento espetacular, trazendo tudo o que a zona rural tem de melhor”, disse o secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro.