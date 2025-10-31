Encontro aconteceu no gabinete do prefeito - ASCOM

Encontro aconteceu no gabinete do prefeitoASCOM

Publicado 31/10/2025 13:07

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), recebeu nesta quinta-feira (30), os alunos da Oficina de Teatro Infanto da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Leal Mendes, que receberam menção honrosa por Conjunto da Obra e Elenco Infantojuvenil na Mostra Estudantil do 18º Festival Niterói em Cena.



O grupo apresentou a cena curta “Queijo & Goiabada”, uma releitura de Romeu e Julieta, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. O elenco foi formado por Aniké Balogun, Eduardo Faggion, Helena Faggion, Mayara Trotte, Miguel Trotte, Rafaela Peixoto e Vinicius Mundstein, com orientação cênica de Anna Fernanda Corrêa.



Durante o encontro, o prefeito Fábio do Pastel afirmou: “Fico muito feliz em ver nossos alunos da Escola de Artes levando o nome de São Pedro da Aldeia para fora da cidade com tanto talento e dedicação. O meu desejo é que continuem a trilhar bons caminhos, seguindo as orientações de seus pais e responsáveis, para que cheguem cada vez mais longe por seu empenho e talento.”

A visita contou com a presença de Thiago Marques, Giselle Ruiz Lima e Anna Fernanda Corrêa ASCOM



A visita contou com a presença do secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, da diretora municipal de Cultura e diretora adjunta da Escola de Artes Municipal, Giselle Ruiz Lima, da coordenadora da Companhia de Teatro Municipal e orientadora cênica, Anna Fernanda Corrêa, e dos pais e responsáveis dos estudantes.



O secretário Thiago Marques afirmou: “Essa conquista mostra o quanto nossos jovens têm potencial e que o investimento em arte e cultura trazem resultados concretos. A Escola de Artes é um espaço de descobertas e de oportunidades e ver esses alunos sendo reconhecidos reforça o compromisso da nossa gestão em valorizar a cultura aldeense.”



A diretora municipal de Cultura, Giselle Ruiz Lima, declarou: “Eles se dedicaram muito e essa menção honrosa é o reflexo de um trabalho coletivo que envolve professores, alunos e famílias. É uma alegria enorme ver o brilho deles no palco e o reconhecimento vindo de um festival tão importante.”



O esquete “Queijo & Goiabada” havia conquistado o 1º lugar no Dia da Performance 2024, na categoria Teatro Infantojuvenil Grupo, e foi inspirado na trajetória da Companhia de Teatro Municipal, promovendo a troca de saberes entre diferentes gerações de artistas aldeenses. A visita contou com a presença do secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, da diretora municipal de Cultura e diretora adjunta da Escola de Artes Municipal, Giselle Ruiz Lima, da coordenadora da Companhia de Teatro Municipal e orientadora cênica, Anna Fernanda Corrêa, e dos pais e responsáveis dos estudantes.O secretário Thiago Marques afirmou: “Essa conquista mostra o quanto nossos jovens têm potencial e que o investimento em arte e cultura trazem resultados concretos. A Escola de Artes é um espaço de descobertas e de oportunidades e ver esses alunos sendo reconhecidos reforça o compromisso da nossa gestão em valorizar a cultura aldeense.”A diretora municipal de Cultura, Giselle Ruiz Lima, declarou: “Eles se dedicaram muito e essa menção honrosa é o reflexo de um trabalho coletivo que envolve professores, alunos e famílias. É uma alegria enorme ver o brilho deles no palco e o reconhecimento vindo de um festival tão importante.”O esquete “Queijo & Goiabada” havia conquistado o 1º lugar no Dia da Performance 2024, na categoria Teatro Infantojuvenil Grupo, e foi inspirado na trajetória da Companhia de Teatro Municipal, promovendo a troca de saberes entre diferentes gerações de artistas aldeenses.