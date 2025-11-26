Parceria entre prefeito Marcelo Magno (PL) e EstadoReprodução
Segundo o prefeito Marcelo Magno, a parceria com o secretário estadual tem sido decisiva para destravar investimentos e acelerar projetos no município. O prefeito agradeceu “o carinho e a presença constante” de Bernardo Rossi, ressaltando que a união entre Estado e município é o que permite ampliar a entrega de obras. “A gente precisa dessa união. O Bernardo conhece nossa região desde a infância, sabe da importância de Monte Alto”, afirmou.
As intervenções incluem a construção de um grande muro de contenção para proteger a área ambiental, além da implantação de quadra de beach tênis, campo de areia, parque infantil e academia ao ar livre. “A obra já começou, a pedido do prefeito. É um conjunto de ações que vai preservar a lagoa e oferecer lazer e infraestrutura para a população”, destacou Bernardo Rossi.
O vice-prefeito, Diego Silveira, reforçou que o projeto é mais uma realização fruto da parceria direta entre o município e o governo do Estado. “A população de Arraial do Cabo agradece. É mais uma obra que chega para melhorar a vida dos moradores”, disse. Já Vantoil Martins elogiou o impacto das intervenções. “É a mão do poder público chegando. Monte Alto é um paraíso e essa transformação mostra o compromisso do prefeito Marcelo e do Estado com a região.”
Morador do distrito, Ayron Freixo destacou o significado emocional e político da obra. “Monte Alto é a minha casa. Estou muito feliz em ver esse timaço trabalhando para colocar o distrito sempre em primeiro lugar”, afirmou.
Com o início das obras, a gestão municipal reforça seu alinhamento com o Governo do Estado e amplia o pacote de entregas estruturais em Arraial do Cabo, especialmente nas áreas ambiental, turística e de lazer.
