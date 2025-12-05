Vinícius Lavalle e Fabinho Costa - Reprodução

Publicado 05/12/2025 13:37 | Atualizado 05/12/2025 13:37

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), celebrou nesta sexta-feira (5) o início do projeto "Orla Digital", que passa a oferecer internet gratuita em toda a orla do município. A iniciativa complementa o programa Iguaba On e leva Wi-Fi público para a Praia do Centro, Ubás e Popeye.

Ao lado do secretário de Planejamento, Vinícius Lavalle, o prefeito destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento.

Fabinho explicou ainda o funcionamento do serviço: para acessar, basta localizar a rede "Orla Digital", preencher nome completo, CPF e telefone, e a conexão é liberada. "Já podem aproveitar", afirmou.

Para o secretário Vinícius Lavalle, a tecnologia é simples e intuitiva: "Em poucos segundos você já está online", ressaltou.

A gestão municipal aposta na expansão de serviços conectados como eixo de modernização urbana e inclusão digital. "Esse é só mais um passo, e muitos ainda virão", concluiu o prefeito.