Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
Daniela Soares lança CAA e faz de Araruama a 1ª cidade do país a adotar o sistema em toda rede de ensino
Rede municipal passa a contar com sistema completo de acessibilidade comunicacional para mais de 1.800 alunos neurodivergentes
Fabinho Costa lança Orla Digital e leva internet gratuita para a orla de Iguaba a partir de sexta (5)
Projeto da secretaria de Planejamento amplia o acesso gratuito à internet e reforça a inclusão digital no município
Dr Serginho acompanha início da revitalização da Praia do Siqueira e reforça marca da gestão na recuperação ambiental
Máquinas já trabalham na retirada da lama acumulada ao longo de décadas, etapa que integra um conjunto de intervenções planejadas, incluindo a implantação de uma estação terciária de tratamento de esgoto
