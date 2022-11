Redução do limite do cartão de crédito

Mateus Terra, advogado - divulgação

Mateus Terra, advogadodivulgação

Publicado 24/11/2022 06:00

Há um mês recebi um SMS do meu banco informando que meu cartão seria bloqueado por política interna de reanálise. Só que fui eu mesma que havia solicitado o bloqueio, dias antes, por precaução, devido a uma compra não reconhecida. Isso é correto? Também recebi torpedo de outra instituição informando que devido a políticas internas, meu limite de crédito seria reduzido. Isso é legal? Ana Regina Pereira da Silva, Engenho da Rainha.

Uma das obrigações dos bancos é manter a segurança dos cartões, evitando a ocorrência de fraudes. Por isso, o banco tem a obrigação de bloquear o cartão sempre que suspeitar da ocorrência de qualquer tipo de fraude. “É uma medida que evita prejuízos aos clientes. Por isso, ela pode ser ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio”, esclarece o advogado Mateus Terra.

A redução de limite também é possível, já que o banco não é obrigado a conceder crédito para ninguém. É um procedimento de análise constante, que depende de várias informações do cliente, inclusive o score de crédito. O advogado explica que, antigamente, era exigido um prazo mínimo de 30 dias para a redução do limite de crédito. Hoje, no entanto, esse limite não existe mais, podendo haver a redução, desde que haja aviso.

“Caso a redução seja feita em um prazo muito curto e a pessoa se sinta prejudicada e comprove o prejuízo, pode ser o caso de fazer uma reclamação”, pontua Terra.



É importante ficar atento a possíveis notificações enviadas via SMS pelo banco. Já tivemos casos de consumidores que foram avisados da redução do limite através desde canal, porém a maioria acaba não lendo a mensagem, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta: Bruno Ramos (Toque à Campainha), José Gouvêia(Banco Itaú), Rafaela Farias (Amazon)