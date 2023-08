O advogado Paulo Klein - Divulgação

O advogado Paulo Klein Divulgação

Publicado 07/08/2023 00:00

Entrei recentemente para uma empresa que estou amando trabalhar, mas meu chefe direto é extremamente grosseiro e abusivo. O que posso fazer, nesse caso? Ele faz muitas grosserias, inclusive aumentando o tom de voz com os funcionários. Qual seria o procedimento correto? (Anônimo).



Se a sua empresa tiver um canal de denúncias, utilize-o para formalizar a reclamação, sobretudo porque ele guarda o sigilo do comunicante e a empresa poderá fazer a apuração através do Compliance interno da empresa ou de uma empresa contratada para tal fim, já que esta conduta pode configurar assédio moral, passível de demissão por justa causa pelo agressor. “Caso este canal não exista, a recomendação é que a denúncia seja feita a alta direção da empresa, para que ela tome as providências internas para apuração e eventual punição do funcionário agressor”, orienta o advogado Paulo Klein.



Em último caso, não havendo nenhuma postura da empresa, recomenda-se que seja feita uma denúncia na delegacia do trabalho que, certamente, fará uma fiscalização para comprovação destes fatos e promoverá a punição da empresa por omissão no dever desta em não permitir este tipo de conduta. x



O assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Marcos Antônio (Comlurb), Mateus Fernandes (Rioluz), Irene Santiago (SEOP).