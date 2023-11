Mário Avelino explica tudo - Divulgação

Publicado 06/11/2023 00:00

Trabalho como empregada doméstica com carteira assinada e quero pedir demissão, mas não sei como fazer. Como devo proceder? Gostaria de fazer tudo da forma correta.

Amanda Vasques, Campo Grande.



O empregado doméstico que pede demissão deve comunicar sua decisão ao empregador com antecedência mínima de 30 dias, pois o empregador pode querer que o empregado cumpra o aviso prévio. "Caso o empregado não o faça, o empregador tem o direito de descontar do empregado um mês de salário na rescisão. O empregado pode ainda pedir a dispensa do aviso prévio, mas fica a critério do empregador liberar. Se liberar, não há o desconto do aviso prévio, correspondente ao prazo do aviso prévio", esclarece Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal.



O empregado tem direito de receber também o saldo do salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcional se houver e adicional de 1/3 constitucional de férias. O empregado não terá direito ao seguro-desemprego e não poderá sacar o FGTS, tampouco terá direito à multa de 40%, que só é paga quando é demissão sem justa causa pelo empregador.



"O pagamento das verbas rescisórias deverá ser feito até o 10º dia após o fim do contrato ou do cumprimento do aviso prévio, se houver. Caso o empregador não pague neste prazo, terá de pagar uma multa de um mês de salário ao empregado", informa Mário Avelino.



O pedido de demissão pode ser feito através de uma carta entregue ao empregador, reforça o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



