Leonardo Marcondes Divulgação

Publicado 05/03/2024 00:00

Foi determinado pela Justiça que meu ex-marido teria que fazer uma visita ao nosso filho de 15 em 15 dias. No entanto, ele nunca compareceu e isso acaba deixando o meu filho muito mal. Gostaria de saber se eu poderia ir à Justiça e pedir com que acabasse com essa "visita"?

Ágatha Tavares, Bairro de Fátima.



Segundo o advogado Leonardo Marcondes, é fundamental que você saiba que tem o direito e, de certo modo, a responsabilidade de buscar o melhor para o bem-estar do seu filho. A ausência do pai nas visitas não só afeta emocionalmente a criança, mas também é um descumprimento dos deveres parentais.



Você está em posição de agir para proteger os direitos do seu filho. Considerando a falta de comprometimento do pai, é apropriado reavaliar o arranjo de visitas. Não hesite em buscar o amparo legal necessário. A Justiça está ao seu lado para assegurar que o melhor interesse do seu filho prevaleça. Dialogar com o ex-marido pode ser um primeiro passo, mas diante da irresponsabilidade demonstrada, recorrer ao tribunal para modificar ou suspender as visitas pode ser necessário.



"Lembre-se, ao tomar medidas legais, você não está apenas defendendo os direitos do seu filho, mas também ensinando valores importantes sobre respeito e responsabilidade", destaca Marcondes. Consultar um advogado especializado em Direito de família pode oferecer o suporte necessário para navegar por este processo, assegurando que você e seu filho estejam protegidos e respeitados.



Seu compromisso em proteger seu filho é uma demonstração poderosa de amor e cuidado, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



