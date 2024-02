Advogada Fernanda Prado - Divulgação

Recentemente, me deparei com uma situação negativa no meu ambiente de trabalho, diretamente ligada à minha condição de pessoa com deficiência. Sinto-me discriminado e estou em dúvida sobre como agir legalmente diante desse cenário. Quais são os meus direitos e as opções legais disponíveis para lidar com essa situação de maneira justa e eficaz?

Segundo a advogada Fernanda Prado, o capacitismo é uma forma de discriminação contra pessoas com deficiência, caracterizada pelo tratamento negativo, uso de termos pejorativos e exclusão de funções no ambiente de trabalho.



"Discriminar uma pessoa com deficiência é proibido, conforme previsto no estatuto da pessoa com deficiência, lei 13.146/2015. Além disso, a Constituição federal garante direitos de acesso ao trabalho. Para combatê-la, são necessárias condições básicas de acesso, como banheiros adaptados, rampas e mobiliário adequado", pontua a especialista em Direito Trabalhista Empresarial.



A advogada lembra que é obrigatório garantir proteção legal contra discriminação salarial e, nos critérios de admissão, treinar, capacitar e assegurar condições de trabalho adaptadas às necessidades individuais de cada pessoa. "Para combater o preconceito, é importante que as empresas tenham um canal de denúncias para reforçar a prevenção da discriminação e, caso não possua, o trabalhador que for vítima deve reportar o fato ao RH para que as medidas cabíveis sejam tomadas", orienta.



