O secretário Adilson Pires - Divulgação

O secretário Adilson Pires Divulgação

Publicado 23/02/2024 00:00

Minha casa foi muito atingida pelas últimas chuvas. Perdi praticamente tudo. Tenho direito ao cartão Recomeçar? Fui ao CRAS da Pavuna e eles disseram que não tenho. Somente consegui um cartão alimentação no valor de R$ 250,00. Há algum tipo de ajuda da prefeitura?

Maria Cristina Trigo, Anchieta.





O secretário Municipal de Assistência Social (SMAS), Adilson Pires, confirma que o município do Rio está incluído na lista de beneficiários do cartão Recomeçar e que a SMAS já enviou ao Estado a relação das famílias atendidas conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 48.057, de 2 de maio de 2022, que prevê auxílio financeiro às famílias vítimas dos desastres decorrentes das enchentes, deslizamentos, desabamentos, incêndios, entre outros.



A SMAS opera um protocolo de atendimento emergencial e tem representação permanente na Bancada do Centro de Operações Rio (COR), com assistentes sociais disponíveis 24 horas por dia para triagem e monitoramento de situações emergenciais.



Após a triagem, a equipe de plantão entra em ação, realizando o cadastro das famílias afetadas, incluindo informações sobre membros familiares, necessidades socioassistenciais, perdas sofridas, renda familiar, entre outros dados relevantes. Uma avaliação técnica é, então, conduzida para determinar os encaminhamentos necessários, com prioridade dada ao acolhimento de famílias desabrigadas na rede

de Proteção Especial do município, fornecimento de insumos essenciais, orientação para obtenção de documentos perdidos e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis. Além disso, são estabelecidas parcerias com outras políticas públicas para resolver demandas específicas.



"Socorrer as pessoas vítimas de tragédias, enchentes e problemas de gravidade como estes é obrigação do poder público. E nós temos que procurar atender da melhor forma possível todas as pessoas necessitadas do Rio de Janeiro", ressalta o secretário.



Em um momento de dificuldade e vulnerabilidade, a solidariedade e a ação efetiva se tornam fundamentais, reforça o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Paula Contrin (Stone), Dayane Vitória (CEF), Marco Antonio Silva (Secretaria de Obras).