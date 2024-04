Psicanalista Renata Bento - Divulgação

Publicado 16/04/2024

Meu filho tem 15 anos e percebo-o muito depressivo. Ele vive trancado no quarto e não quer sair com os amigos. Na última semana disse que não quer voltar para escola. O que devo fazer? Michele Braga, São Gonçalo.



Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, destaca a importância da conversa, desta forma será possível compreender se algo externo aconteceu que possa justificar esse momento ou se esse momento tem a ver com as mudanças que surgem com a chegada da adolescência. “Forçar não é o melhor caminho, é preciso buscar o diálogo e abrir espaço para escutá-lo”, reforça.

A especialista lembra que essa fase da vida é marcada por muitas descobertas e transformações, podendo ser exaustiva e assustadora. A chegada da puberdade e os aspectos psicológicos durante esse período são capazes de produzir humores distintos, comportamentos impulsivos, agressividade, timidez, tristeza, entre outros. Há um luto da infância que o adolescente precisa fazer e isso pode ser confundido com depressão. “Não necessariamente pode ser uma depressão. Se a suspeita for essa, é importante buscar ajuda especializada o quanto antes, pois a depressão é uma doença que tem tratamento”, orienta.

Muitas vezes, os jovens podem não reconhecer que estão entristecidos ou deprimidos e até que precisam buscar ajuda. A paciência, a compreensão e amor são vitais para ajudá-los a se perceberem e a cuidarem de sua saúde mental.



