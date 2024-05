Fernando Viggiano - Divulgação

Fernando ViggianoDivulgação

Publicado 14/05/2024 00:00

Meu celular foi furtado no estádio de futebol e, após alguns dias, percebi transações na minha conta bancária que não foram realizadas por mim. O que devo fazer? Quais os meus direitos? (Maria Clara Anselmo, Campo Grande)



Segundo o advogado Fernando Viggiano, a primeira medida a ser tomada é o bloqueio imediato do aparelho, entrando em contato com a operadora ou provedor de serviços. “Isso evitará que o ladrão continue a usar o dispositivo e consiga acessar suas informações. Deve ainda notificar imediatamente todas as instituições financeiras e registrar um boletim de ocorrência. Há ainda uma modalidade nova que é o aplicativo celular seguro, uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que contou com a colaboração da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), prestadoras de telecomunicações, instituições financeiras afiliadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e entidades privadas”, orienta o advogado.



Posteriormente, é essencial entrar em contato imediato com o banco ou instituição financeira para relatar as transações não autorizadas. “Eles podem congelar sua conta ou cancelar as transações fraudulentas”, pontua Viggiano.



Quanto aos direitos do consumidor nesse contexto, é importante observar as políticas específicas de cada instituição. No entanto, geralmente, os consumidores têm direito à proteção contra transações não autorizadas, desde que relatem o ocorrido prontamente.



É fundamental agir com rapidez e seguir essas orientações para lidar de forma eficaz com a situação do roubo do celular. Esses procedimentos podem influenciar diretamente o desenrolar do caso e a segurança de suas informações pessoais, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Sandra Freitas (Claro), Renato Prado (Águas do Rio), Mauro Machado (Águas do Rio).