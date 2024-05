O gestor Marlon Glaciano - Divulgação

Estou considerando pedir ao proprietário do imóvel que alugo um desconto no valor do aluguel, pois tenho enfrentado dificuldades financeiras. Como posso abordar essa questão de forma adequada? Quais argumentos posso apresentar para justificar o pedido? (Mateus Santos, Recreio).

Em situações onde o inquilino se vê diante de dificuldades financeiras, a transparência com o proprietário do imóvel é fundamental para manter uma relação locatária. Para Marlon Glaciano, gestor e educador financeiro, o inquilino não deve ter receio de expor a situação e explicar as reais condições financeiras nesse momento. “É importante que você tenha clareza do seu cenário financeiro com um respectivo plano de ação para solicitar esse desconto. Isso trará segurança ao proprietário para validar a sua sugestão”, orienta o especialista.

É comum que as pessoas pensem apenas em pagar as dívidas esquecendo do que as fez contraí-las. Desta forma é comum viver numa chamada “bola de neve” saindo de um problema e entrando em outro. Tudo isso gera falta de credibilidade.



Justifique sua alegação fazendo o dever de casa correto e para isso estratifique todos os seus compromissos financeiros atuais juntamente com uma estratégia de quitação.



Lembre que para ter efetividade na aceitação da sua proposta pelo proprietário será muito importante comunicar que você entende de fato o que está fazendo e qual será a rota para resolver todas essas questões.

Nesta conversa com o proprietário, é essencial reiterar o compromisso em manter uma comunicação franca e aberta, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



