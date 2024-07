Fernanda Pereira - Divulgação

Publicado 31/07/2024 00:00

Meu computador foi invadido e minhas senhas, incluindo as de cartão de crédito, foram roubadas. Não sei como proceder e gostaria de saber quais são meus direitos legais e quais ações posso tomar para resolver essa situação. (Adolfo Rodrigues, Magé).





Fernanda Pereira, advogada criminalista, destaca as ações imediatas que devem ser tomadas. "A primeira coisa a se fazer é proteger suas contas. Altere imediatamente as senhas de todas as suas contas online, incluindo e-mail, bancos, cartões de crédito e redes sociais. Use senhas fortes e exclusivas para cada conta", aconselha Pereira.

Além disso, é recomendável ativar a autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível. "Isso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código do seu telefone ou outro dispositivo além da sua senha para fazer login", explica a advogada.

Manter um monitoramento constante das contas é fundamental. "Fique atento a atividades suspeitas e relate qualquer irregularidade imediatamente. Entre em contato com seu banco e os emissores dos cartões de crédito para notificar sobre o roubo. Solicite o cancelamento dos cartões comprometidos e a emissão de novos cartões com novos números", orienta Pereira.

Revisar seus extratos bancários e de cartões de crédito para identificar transações fraudulentas e contestar cobranças não autorizadas é uma medida essencial. Além disso, registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima ou online é importante. "Isso pode ser útil para fins de seguro e para auxiliar na investigação do crime", conclui a advogada.

A segurança digital é uma prioridade, e seguir essas recomendações pode ajudar a minimizar os danos e proteger suas informações pessoais contra futuros ataques