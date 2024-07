Renata esclarece dúvidas - Divulgação

Renata esclarece dúvidas Divulgação

Publicado 24/07/2024 00:00

Meu filho de 15 anos sente muita angústia ao pedir qualquer tipo de ajuda. O que pode estar acontecendo? Ana Fernandes, Taquara.



É possível que seu filho esteja passando por um momento em que acredite que pedir ajuda seja um sinal de fragilidade. Segundo Renata Bento, psicanalista e perita em vara de família, adolescentes geralmente evitam confrontar suas dificuldades, o que pode gerar ainda mais ansiedade e um sentimento de impotência. "Eles sentem a necessidade de ser potentes, e isso causa incômodo ao entrarem em contato com os próprios sentimentos", explica Bento.



Esses são problemas bastante comuns na adolescência, período em que os jovens estão vivenciando o luto da infância, enquanto há um desligamento das figuras parentais em busca de sua própria identidade. Como parte do processo de crescimento, muitos adolescentes querem provar sua independência e podem relutar em pedir ajuda para não parecerem dependentes.



“Lembre-se de que cada adolescente é único, e pode levar tempo para entender as próprias emoções por trás do comportamento do seu filho. Continuar oferecendo amor, apoio e compreensão pode ser fundamental para ajudá-lo a superar essas dificuldades emocionais”, finaliza a especialista.



Para apoiar o seu filho, crie um ambiente de confiança, mostre que ele pode contar com você sem medo de julgamentos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



