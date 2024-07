Andreia Calçada - Divulgação

Publicado 17/07/2024 00:00

Estou namorando há alguns meses e tenho passado os finais de semana na casa do meu namorado. No último mês, durante minhas férias, acabei ficando cerca de 20 dias na casa dele. Recentemente, ele sugeriu a ideia de fazermos um contrato de namoro, o que me deixou bastante surpresa. Como devo lidar com essa proposta? (Livia Oliveira, Copacabana)

Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, observa que a mudança nos relacionamentos através dos tempos gerou a necessidade de um contrato de namoro. Para muitas pessoas é algo novo e até estranho. “No entanto, em um mundo onde os relacionamentos podem assumir diversas formas e complexidades, ter um documento que defina claramente as bases do compromisso pode ser uma ferramenta valiosa para promover relacionamentos saudáveis e duradouros. O contrato de namoro é uma ferramenta eficaz dos tempos modernos para estabelecer uma convivência transparente, prevenir conflitos e mal-entendidos no futuro”, ressalta.



Abordar a questão do contrato de namoro requer sensibilidade e abertura para discutir o futuro do relacionamento de maneira franca e honesta. Ao fazê-lo, os casais podem não apenas proteger seus interesses práticos, mas também fortalecer os laços emocionais ao estabelecer limites saudáveis desde o início.



A especialista reforça que com essa ferramenta é possível que o casal possa proteger seus interesses individuais enquanto cultiva um vínculo afetivo saudável. Embora não seja adequado para todos, sua aplicação pode ser uma escolha para aqueles que buscam segurança e clareza em seus relacionamentos amorosos.





Ao estabelecer claramente as bases do compromisso, o contrato de namoro não apenas protege interesses práticos, mas fortalece os laços emocionais desde o início, promovendo relações saudáveis e duradouras, salienta o advogado Átila Nunes.