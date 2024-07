Publicado 11/07/2024 00:00

Tenho sido alvo de assédio moral no trabalho por parte do meu supervisor. Ele constantemente me humilha na frente dos colegas e me exclui de reuniões importantes. Quais são meus direitos nessa situação e quais medidas posso tomar para resolver esse problema sem prejudicar minha carreira? (Anônimo)

Segundo Fernanda Prado, advogada Trabalhista Empresarial, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal garantem um ambiente de trabalho seguro e saudável. “Por isso, o empregador tem o dever de proporcionar condições adequadas de trabalho, o que inclui a prevenção contra o assédio moral”, ressalta.

Para coibir isso, algumas medidas podem ser tomadas, como o registro de todos os incidentes de assédio moral. Prado recomenda que se tenha um diário detalhado com datas, horários, locais, pessoas presentes e descrições dos incidentes. “Guarde e-mails, mensagens que possam ajudar a sustentar sua reclamação. Se possível, busque apoio de colegas que viram a situação e estejam dispostos a servirem de testemunhas. Reporte o assédio também ao canal de denúncias, caso a empresa possua, ou para o RH”, orienta a especialista.

Se mesmo após as denúncias a empresa não fizer nada a respeito, considere consultar um advogado trabalhista para obter orientação específica sobre o caso. Ao tomar qualquer atitude, é importante agir de maneira cuidadosa para minimizar possíveis repercussões negativas em sua carreira.

.Registrar detalhadamente os incidentes de assédio moral, buscar apoio e reportar as situações são passos cruciais para coibir esse tipo de comportamento, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Wiliam Ramos (Light), Moises Lima (Rioluz), Jéssica da Silva (Prefeitura de São Gonçalo).