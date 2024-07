Publicado 10/07/2024 00:00

Sofri com duas enchentes em janeiro de 2024, perdendo tudo. Apesar disso, fui informada pelo CRAS que a Pavuna não foi considerada área de emergência, o que me impediu de receber o Cartão Recomeçar. Estou buscando orientações sobre como proceder para conseguir o cartão e reconstruir minha casa. (Thais Leal, Pavuna)

Gostaria de esclarecer que a adesão do município do Rio ao Cartão Recomeçar do Governo do Estado do Rio de Janeiro foi formalizada em 31 de janeiro de 2024. Regulamentado pelo Decreto Nº 48.957/22, o benefício é destinado às famílias que possuem renda per capita de até meio salário mínimo ou familiar de até três salários mínimos, inscritas no CadÚnico, e que residem em imóveis diretamente atingidos por desastres naturais nos municípios que reconheceram o estado de emergência ou calamidade pública.



O cadastro das famílias atingidas foi realizado até 29 de fevereiro de 2024, em polos descentralizados e nos equipamentos da Proteção Social Básica, considerando as áreas afetadas pelas chuvas de 14 de janeiro e que motivaram o Decreto Rio Nº 53.879, de Situação de Emergência no Município do Rio de Janeiro.



“Atualmente, aguardamos a listagem oficial dos beneficiários do Cartão Recomeçar no Diário Oficial do Estado, para divulgar calendário e local de entrega do cartão para as famílias contempladas”, disse Hélio Aleixo, Subsecretário de Gestão que responde pelo expediente da Secretaria Municipal de Assistência Social.



A SMAS atendeu quase 15 mil famílias e já enviou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) uma listagem dos aptos diante dos critérios que estão no Decreto n° 48057/ maio de 2022 para receberem o cartão Recomeçar. Ainda não recebemos os cartões para distribuição. O contato com o Estado é constante e, assim que recebermos os cartões, informaremos sobre os próximos passos.



