Advogada Débora Knust - Divulgação

Publicado 16/07/2024 00:00

Estou enfrentando dificuldades para me aposentar. Tenho 62 anos e trabalho desde 14 anos. Porém, ao fazer uma simulação no Meu INSS, notei que várias empresas onde trabalhei não foram reconhecidas. Além disso, perdi minha carteira de trabalho. O que devo fazer para resolver essa situação? Marli Teresinha Paz, Del Castilho.



A advogada Débora Knust destaca que, em caso de perda da carteira de trabalho, é possível comprovar o vínculo empregatício através de documentos como RAIS e Extrato do FGTS, obtidos na Caixa Econômica Federal. “Recibos de salário e termos de rescisão também são essenciais, desde que datados da época do trabalho”, pontua.



Além da documentação, é necessário realizar um Acerto de CNIS no INSS para atualizar os vínculos. Esse procedimento pode ser realizado pelo telefone 135 ou pelo site MEU INSS. Após a inclusão dos vínculos, o tempo de contribuição será contabilizado, podendo completar os requisitos para aposentadoria, que são 15 anos e 180 meses de carência.



É importante ressaltar que os vínculos que não constam no CNIS também não aparecerão na CTPS Digital, já que ambas as bases de dados são interligadas. Portanto, é fundamental manter a CTPS física preservada como comprovante adicional.

