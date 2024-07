Leonardo Marcondes - Divulgação

Publicado 19/07/2024 00:00

Sou divorciada do pai da minha filha. Descobri, recentemente, que ele está usando drogas e bebendo muito. Como ela passa os finais de semana com ele, não quero que ela tenha contato com isso. Eu posso solicitar na justiça que eles não tenham mais contato? (Anônimo)

Descobrir que o pai de sua filha está envolvido com drogas e álcool, especialmente quando ela passa finais de semana com ele, é uma situação preocupante. O advogado Leonardo Marcondes explica que há várias opções para proteger sua filha dessas influências negativas.

Primeiramente, é possível solicitar na Justiça uma revisão das condições de guarda e visitação. ”O bem-estar da criança é sempre a prioridade em decisões judiciais relacionadas à guarda, e a exposição a substâncias ilícitas e comportamentos de risco são fatores significantes que o tribunal considerará”, pontua o advogado.

Também é possível pedir uma modificação na ordem de visitação para que estas sejam supervisionadas ou até mesmo suspensas, dependendo da gravidade da situação. Marcondes aconselha que você reúna evidências que comprovem suas preocupações, como relatos de comportamento errático, testemunhos de terceiros, ou qualquer registro policial relevante. Essas informações ajudarão a fortalecer seu caso.

Além disso, é recomendável que você procure o auxílio de um advogado especializado em Direito de Família. O advogado pode orientá-la sobre os melhores procedimentos legais a seguir e representá-la adequadamente perante a Justiça para assegurar um ambiente seguro para sua filha. “Proteger a segurança e a saúde emocional da sua filha é essencial, e o sistema jurídico pode oferecer os meios para garantir que ela esteja protegida de influências prejudiciais”, finaliza o especialista.

Em casos onde o bem-estar da criança está em risco, tomar medidas legais para ajustar as condições de guarda e visitação é fundamental. Com a orientação adequada, é possível assegurar um ambiente seguro e saudável para sua filha, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.