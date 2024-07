Soraya Goodman - Divulgação

Soraya Goodman

Publicado 26/07/2024

Minha vizinha é idosa, tem indícios de Alzheimer e mora sozinha. Ela está com duas contas de luz em atraso, sendo que a última conta paga foi em maio. Mesmo com os problemas de saúde que ela apresenta, a luz pode ser cortada? A empresa pode entrar no quintal sem autorização para acessar o relógio e cortar a luz? Samuel Barbosa, Vila da Penha.

A advogada Soraya Goodman explica que o entendimento prevalecente é que havendo inadimplemento das faturas atuais, até 90 dias, e comunicação prévia da suspensão do serviço é lícito o corte. ”Quando for feito o corte não há obrigatoriedade de o consumidor estar presente, mas este não pode ser feito em dias que antecedem sábados, domingos ou feriados”, esclarece Goodman.

Excepcionalmente, segundo a Resolução 414/2010 da Aneel, não pode haver corte de luz em residências com pacientes que dependem da energia elétrica para viver. Nesses casos, embora o débito permaneça e seja cobrado, o corte dos serviços não é permitido.

O corte de luz em residência de pessoa idosa, com doença degenerativa incapacitante, sem renda suficiente para pagar a energia, impede que ela viva com dignidade, contrariando normas da legislação brasileira, como o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, bem como,o princípio constitucional da dignidade humana, este corte pode ser questionado judicialmente. “Existem julgados favoráveis ao consumidor nesse sentido, mas o tema é bem controvertido”, pontua a advogada.

Goodman lembra que muitos consumidores desconhecem o desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica, destinado a usuários cadastrados no CadÚnico ou BPC do Governo Federal, bem como idosos e pessoas com deficiência que recebem benefícios do INSS (espécies 87 e 88). “Se você se enquadra nesse perfil, cadastre-se”, finaliza.

Manter-se informado pode fazer a diferença na garantia de um serviço essencial e na proteção de direitos fundamentais, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico @reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Francisco Ramos (ENEL), João Carlos Fritz (Light), Amanda Coelho (Sky).