Advogada Jeanne Vargas Divulgação

Publicado 29/07/2024 00:00

Fui empresário e paguei carnês de INSS durante 4 anos, mas essas contribuições não estão aparecendo no sistema do INSS. O que devo fazer para resolver essa situação? (Carlos André, Mesquita)



Segundo Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, a ausência de suas contribuições no extrato do INSS pode ser atribuída a um NIT (Número de Identificação do Trabalhador) diferente. É provável que haja um NIT distinto em seu nome e que suas contribuições como empresário tenham sido registradas nesse número que é diferente do que consta no extrato previdenciário.



“Recomendo verificar no carnê de contribuições se o número do NIT preenchido é diferente do número que aparece no extrato do INSS. Se for diferente, agende um atendimento no INSS e solicite a cópia do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) referente ao outro NIT. Em seguida, abra um requerimento no INSS chamado "Atualizar Cadastro e/ou Benefício" e peça a unificação dos dois NITs. Se o outro NIT não aparecer no sistema, apresente ao INSS os comprovantes de carnês pagos e peça a inclusão desses períodos no sistema”, orienta a especialista.



Dessa forma, todas as contribuições passarão a aparecer juntas, facilitando o cálculo correto do tempo de contribuição e garantindo que todos os períodos trabalhados sejam considerados para a aposentadoria.

Para assegurar que seus direitos previdenciários sejam plenamente garantidos, é fundamental acompanhar de perto o processo e, se necessário, contar com o auxílio de um profissional especializado



