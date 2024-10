MATEUS TERRA - Divulgação

Publicado 02/10/2024 00:00

Fiquei doente e não pude realizar minha viagem. Ao entrar em contato com a empresa para remarcar, o valor cobrado foi muito alto. Tentei solicitar o reembolso, mas me ofereceram apenas R$80 por passagem. Quando pedi o cancelamento, a empresa negou, mesmo após eu enviar atestados médicos. O que posso fazer nessa situação?

Maria Clara Rizzo, Copacabana.

Em situações normais, a possibilidade de cancelamento de passagem aérea com reembolso depende do tipo de passagem comprada – existem passagens reembolsáveis e não reembolsáveis.

O advogado Mateus Terra explica que essa não é uma situação normal, e sim, uma situação de urgência de saúde. “Por ser um fato imprevisto, e sem qualquer culpa do consumidor, existe a possibilidade de cancelamento da passagem com reembolso, desde que tudo seja devidamente comprovado com laudos médicos, comprovantes de internação, e, especialmente, os comprovantes de tentativa de contato com a empresa”, destaca o especialista.

Terra enfatiza que se o consumidor já contatou a empresa e recebeu a negativa do reembolso, é viável questionar essa recusa e buscar uma indenização por meio da justiça.

Essa situação evidencia a importância de se conhecer os direitos do consumidor, especialmente em momentos delicados como questões de saúde, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.