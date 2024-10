Jeanne Vargas - Divulgação

Fiquei afastado pelo INSS por mais de 6 meses devido a uma doença. Esse período conta para minha aposentadoria?

Antônio dos Santos, Realengo



A advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário explica que sim. O período em que você ficou afastado recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pode ser contabilizado como tempo de contribuição para sua aposentadoria. No entanto, enfatiza Jeanne, é importante que, após a cessação do benefício, você retome suas contribuições ao INSS, pois o tempo de afastamento só será considerado se houver contribuições antes e depois do período de afastamento.

A exceção é se o auxílio-doença for da espécie acidentária (decorrente de acidente de trabalho), caso em que o retorno das contribuições após a alta médica não é necessário para a contagem do tempo de afastamento. “Esse tempo pode ser crucial para alcançar a aposentadoria mais rapidamente ou melhorar o valor do benefício”, finaliza a especialista.

Lembre-se de manter seus dados atualizados junto ao INSS pode evitar complicações no futuro, garantindo uma aposentadoria tranquila e sem surpresas, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.