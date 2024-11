Jeanne Vargas - Divulgação

Jeanne Vargas Divulgação

Publicado 20/11/2024 00:00

O benefício do meu filho, que é autista e foi negado. Entrei com recurso em 04 de setembro, mas ele ainda está em análise. A justificativa da recusa foi a não consideração da deficiência de longo prazo. Como devo proceder para garantir o reconhecimento da condição dele e ter o benefício aprovado?

Verônica Santos da Silva de Mesquita.

Para ajudar a leitora Verônica Santos, consultamos a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário. Segundo a advogada, quando o benefício de uma criança autista é negado sob a alegação de que não foi comprovada a deficiência de longo prazo, recorrer à Justiça pode ser o caminho mais eficiente. "Os recursos administrativos costumam ser demorados, e uma ação judicial pode acelerar a resolução do caso", explica Jeanne. "No processo judicial, haverá uma nova perícia médica para avaliar a deficiência e seu grau, além de uma análise social. Isso aumenta as chances de aprovação do benefício, especialmente se houver documentos e laudos que comprovem a necessidade de assistência", conclui a especialista.

Reunir toda a documentação médica atualizada e procurar um especialista em Direito Previdenciário para garantir que todos os detalhes do caso sejam apresentados de forma completa e precisa, aumentando as chances de sucesso na obtenção do benefício, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.