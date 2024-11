Irene Medeiros - Divulgação

Irene MedeirosDivulgação

Publicado 12/11/2024 00:00

Estou pensando em comprar um imóvel e gostaria de saber quais são os documentos essenciais que preciso verificar antes de finalizar a compra. Poderiam me explicar quais cuidados devo ter em relação à documentação do vendedor e do imóvel para garantir uma transação segura?

Ingrid Freitas, Recreio.



Comprar um imóvel é uma decisão financeira importante que exige atenção a diversos detalhes. Para garantir uma transação segura, a consultora imobiliária Irene Medeiros recomenda verificar alguns documentos essenciais. Primeiro, a escritura do imóvel deve estar registrada em cartório, comprovando a regularização da propriedade. A certidão de registro de imóvel é fundamental para confirmar a titularidade e identificar ônus, como hipotecas.

Além disso, é importante obter a certidão de ônus reais, que revela se há dívidas ou gravames. Por fim, a certidão negativa de débitos (CND) comprova a inexistência de dívidas de IPTU. Em relação ao vendedor, é essencial verificar sua identidade e estado civil, que ajudam a garantir a regularidade da transação.

Também são de suma importância as certidões de execuções cíveis e fiscais, as certidões da Justiça Federal, Trabalhista e Receita Federal, além da consulta de indisponibilidade do bem. Irene também sugere a consulta a um advogado especializado em direito imobiliário para revisar documentos e evitar problemas.

Ao seguir essas orientações, o comprador estará mais protegido e preparado para uma aquisição segura.

Lembre-se, ao comprar um imóvel, cada detalhe conta para garantir uma transação segura. Seguindo essas orientações e buscando a ajuda de profissionais qualificados, você estará mais protegido e pronto para realizar um investimento sem surpresas, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.