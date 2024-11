Advogado Solon Tepedino - Divulgação

Publicado 05/11/2024 00:00

Sou casada e trabalho em funções administrativas. Meu marido, que era meu colega de trabalho, foi demitido sem justa causa e está pensando em entrar com uma ação trabalhista, mas teme que isso afete meu emprego. O que devo fazer? Ana Maria, Anchieta.



De acordo com o advogado Solon Tepedino, especialista em Direito do Trabalho, no caso de Ana Maria, que trabalha na mesma empresa do marido, que foi demitido sem justa causa, ela pode ser dispensada a qualquer momento sem justa causa, com a empresa pagando todas as verbas rescisórias. “É importante destacar que, embora exista esse risco, a demissão de Ana Maria não pode ocorrer por justa causa apenas porque seu marido ajuizou uma reclamação trabalhista, já que isso não justifica a rescisão do contrato dela”, destaca Tepedino.



Consultar um advogado especializado pode ajudar a esclarecer seus direitos e proteger seu emprego enquanto seu marido busca a reparação na Justiça, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.



