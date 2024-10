Jeanne Vargas - Divulgação

Publicado 31/10/2024

Me aposentei recentemente, mas acho que meu benefício está errado. Em quais situações posso pedir uma revisão de aposentadoria?

Joice Santos, Itaboraí.

Para esclarecer essa questão, a coluna “No O Dia, Reclamar Adianta” conversou com a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário. Segundo Jeanne, é possível solicitar a revisão da aposentadoria em diversas situações, sendo as mais comuns: erros no cálculo do tempo de contribuição, exclusão de períodos especiais (como atividades em condições insalubres), ausência de salários ou contribuições no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e falhas na aplicação das regras de transição da reforma da Previdência.

A especialista orienta que, caso o segurado identifique qualquer divergência nos dados usados para calcular o benefício, ele tem até 10 anos a partir do pagamento da primeira parcela para solicitar a revisão. “A recomendação é reunir todos os documentos que comprovem as contribuições e revisar o CNIS com atenção antes de fazer o pedido”, finaliza Jeanne.

